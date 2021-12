Felix Salgado Macedonio se lanzó contra funcionarios en Guerrero

Arremetió en contra de los funcionarios guerrerenses

El polémico senador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) , Felix Salgado Macedonio volvió a ser objeto de duras críticas luego de que se lanzará contra los funcionarios de de Guerrero, en donde Gobierna su hija, Evelyn Salgado Pineda.

El comentario que emitió Salgado Macedonio y por el que se ganó el repudio de muchos usuarios de redes sociales fue bastante extenso pero en el recalcaba algo, "Quién no entienda la 4T, se va" refiriendose a que perderían sus empleos sino se apegaban al "proyecto" de su partido y de Andrés Manuel López Obrador.

Dichos comentarios provocarón que nuevamente estuviera en la opinión pública de ese Estado y del país en general y es que hace tan solo unos días te informabamos en La Verdad Noticias que Salgado Macedonio estaba envuelto en fuertes rumores que lo señalaban de haber recibido 300 mil dólares mensuales por "La Barbie", famoso narcotraficante que controlaba Acapulco y otras partes de Guerrero.

"Quién no entienda la 4T, se va": Felix Salgado Macedonio

El mensaje que compartió el ex candidato a la Gobernatura de Guerrero, Felix Salgado Macedonio lo hizo a través de su cuenta oficial de Facebook en donde informaba que les había retirado el equipo de seguridad con el que contaban algunas funcionarios del Gobierno, lo que desató las críticas ya que, el no tiene autoridad sobre el Gobierno Estatal y en todo caso lo debió haber informado su hija, la Gobernadora.

"Los funcionarios que no entiendan que es la 4T, van para afuera. Nadie deberá traer vehículo blindado excepto el Fiscal y el Secretario de Seguridad Pública. El que tenga miedo será por algo y mejor que no le entre. La Cuarta Transformación avanza en Guerrero y con el apoyo del Pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada"; escribió.

Luego del contundente y controversial comentario, su hija Evelyn no se ha pronunciado al respecto y es que no es la primera vez que se toma atribuciones que no le corresponden y a pesar de que lo niega, es señalado de "mangonear" a la Gobernadora, siendo el quién toma las decisiones.

¿Quién es Evelyn Salgado Pineda?

Evelyn Cecia Salgado Pinenda, es una política, abogada y actual Gobernadora de Guerrero, llegó al ejecutivo estatal por el partido de Morena luego de que su padre, el senador Felix Salgado se viera inposibilitado de ser el candidato tras ser acusado por diversas víctimas de violación.

A pesar de las acusaciones que prevalecían en su padre, Evelyn logró ganar la contienda electoral, sin embargo en el corto plazo que lleva gobernando ya ha sido objeto de muchas críticas y un buen ejemplo lo dio hace unas semanas en un evento cuándo modificó la Bandera de México agregandole una "s" por su apellido.

