Felipe Calderón y su esposa REGRESAN al PAN ¿Fracasó 'México Libre'?

Ante el inevitable fracaso de ‘México Libre’, asociación política creada por el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa, la ex primera dama y también ex candidata presidencial, Margarita Zavala, les ha llegado una oferta “como caída del cielo”; tienen las puertas abiertas para reincorporarse al Partido Acción Nacional (PAN), cuando lo deseen.

Según dijo el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del Partido Acción Nacional (PAN), “Margarita Zavala y Felipe Calderón saben que las puertas del PAn siempre están abiertas”.

Esto, sin importar que saquen adelante o no su nuevo partido político ‘México Libre’, pues en caso de que logren llevarlo a cabo, esa organización creada y dirigida por los Calderón Zavala, trabajará de la mano del PAN “para defender los mismos intereses”.

“Nosotros nunca los veremos como rivales, sino que los veremos como gente con los que hay que construir juntos,en estos momentos, México necesita de la unión”.

RICARDO ANAYA REGRESA AL PAN

De ese modo, durante el marco de la entrevista de la instalación del Consejo Nacional del PAN, Rodríguez Doval, indicó que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en México, sigue dentro del partido u toma decisiones en el blanquiazul.

Añadió que la estrategia de Marko Cortés, es buscar a quienes se alejaron del partido para conciliar y sumar; un claro ejemplo de ello, es lo sucedido con Vicente Fox Quesada, también ex presidente de México.

“Son muchas personas que están regresando al PAN, que se está involucrando, que van a participar y que van a aportar lo mejor para México a través del pan”.

Mencionó que Ricardo Anaya, sigue siendo miembro del PAN, ya que se encuentra “muy al pendiente” de los eventos y sesiones del PAN.

