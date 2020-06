Felipe Calderón y su controversial observación sobre las muertes por covid-19

Eran alrededor de las 20:40 horas del domingo cuando el expresidente de México, Felipe Calderón, decidió colocar su último mensaje en su Twitter y como no podía faltar para generar discordia, ya que realizó una increíble observación “los muertos de coronavirus Covid-19” disminuyen los fines de semana.

Felipe Calderón se ha caracterizado por ser uno de los mayores críticos durante la pandemia del coronavirus y el medio más utilizado por el expresidente es el Twitter, incluso es tanta su participación que se ha convertido en uno de los más activos en la redes sociales y es considerado por generar bastante tráfico e interacción.

“La muerte no descansa” el tuit que generó más de mil comentarios en Twitter.

Fines de semana mueren menos por Covid-19

“El número de fallecimientos y nuevos casos se reduce considerablemente los fines de semana. Cómo la muerte no descansa”.

Pero estas palabras no fueron del menor agrado de los usuarios de Twitter ya que comenzaron a recordarles la tragedia ocurrida en la guardería ABC, donde fueron acusados Felipe Calderón y Margarita Zavala de ser los responsables de las muertes de los 49 niños en Hermosillo, Sonora.

Y es que con este mensaje en sus redes sociales, el expresidente, Felipe Calderón, sólo busca generar controversia al plantar constantemente que existe una red para ocultar lo que realmente ocurre en México y sobre todo con lo referente a la pandemia del coronavirus Covid-19.

El número de fallecimientos y nuevos casos se reduce considerablemente los fines de semana. Cómo la muerte no descansa, eso muestra que los datos que recibimos reflejan más la pobre capacidad administrativa de procesar los datos, que lo que verdaderamente está ocurriendo #COVID19 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 8, 2020

Pero esto no es así, inclusive en subsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell ha señalado que los resultados que se transmiten durante la conferencia de seguimiento al coronavirus no son exactos, debido a que no todos los reportes por parte de los gobiernos llegan a tiempo para dar un número preciso de casos y fallecimientos.

Sin embargo, López-Gatell ha dejado claro que los número de los casos de coronavirus Covid-19 así como las muertes se registran una vez que se tenga confirmada la información, es por ello que en los registros aparecerá el número real. Ahora bien, es este tipo de información que Felipe Calderón utiliza para tergiversar la información.

Te puede interesar: Felipe Calderón: México Libre está listo para las elecciones de 2021

Pero los usuarios no se han dejado convencer por lo que muchos se fueron en su contra después que dejó escrita su publicación.