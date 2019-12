Felipe Calderón y Peña Nieto pidieron a Sedena contratar empresas ILEGALES

Los ex presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, lideraron los dos sexenios más polémicos y controversiales del país, entre los años de 2006 y 2018; recientemente se destapa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuvo a su cargo alrededor de 851 obras, para las cuales, contrató empresas que presentaban inconsistencias y por lo menos 17 obras, habría asignado 891 de pesos.

Según publicó El Universal tras una revisión exhaustiva, se detectó que por lo menos 17 obras se realizaron con actos de corrupción.

Sedena, habría destinado 891 millones de pesos para contratar como proveedores de bienes y servicios a las empresas que tenían inconsistencias.

Entre los detalles que proporcionó el conocido diario, están la anomalía de no estas inscrita en el padrón de proveedores, por lo menos nueve de ellas habrían disuelto nueve meses después de contrato; otras siete, no contarían con un registro ante la Secretaría de Economía y otras tres, fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.

Añaden que otras cinco empresas o socio, según El Universal, estarían supuestamente señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) com presuntas firmas que fingen operaciones. Además, ocho proveedores no fueron localizados y por ello, trascendió que algunos de los socios, se vieron beneficiados de programas sociales.

También se detalló que los dueños de 70 de las 100 empresas, al menos nueve compraron direcciones fiscales que no existes, 31 domicilios donde no hay ninguna compañía y en otras tres, no había personal laborando o eran oficinas virtuales.

Así mismo, informan que las obras de Sedena, fueron designadas directamente por varias dependencias del gobierno como lo es el SAT, además de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Segarpa), de salud, Comunicaciones y Transportes (SCT), Medio Ambiente y también, la Semarnat y la Agencia Espacial Mexicana.

