Felipe Calderón y Margarita Zavala usan el #ConLosHijosNo y los HUMILLAN en redes

Felipe Calderón y Margarita Zavala usan el #ConLosHijoNo y los HUMILLAN en redes

Margarita Zavala, ex primera dama de México y también ex candidata presidencial independiente, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de la República, crearon el hashtag #ConLosHijosNo en Twitter luego de que se diera a conocer que Luis Calderón Zavala, hijo de la pareja ex presidencial, participó en los bots en contra de la prensa mexicana.

Mostrándose indignados y muy enojados, iniciaron la etiqueta #ConLosHijosNo, pero no se esperaron que el movimiento les saldría contraproducente, pues miles de mexicanos respondieron usando el hashtag, convirtiendo en tendencia la etiqueta.

Incluso, hicieron un llamado a Felipe Calderón y Margarita Zavala para hacer responsable a su hijo, quien ya es mayor de edad, a responder por involucrarse en asuntos políticos: ”Ojo: No es igual #ConLosHijosNo a #ConlosNiñosNo. Los hijos de políticos que son mayores de edad y se involucran en asuntos políticos, deben asumir las consecuencias. Esto vale para los hijos de @Mzavalagc y @FelipeCalderon”.

Felipe Calderón y Margarita Zavala usan el #ConLosHijoNo y los HUMILLAN en redes

Los usuarios se mostraron enojados, pues aseguran que es totalmente diferente #ConLosNiñosNo a #ConLosHijosNo, pues en el primero, se defiende a todos los niños inocentes de México, de ser víctimas de algún acto malo en contra de su integridad, a intentar proteger a un joven que se involucra en asuntos políticos; no es la primera vez que Luis Calderón, está involucrado en este tipo de escándalos.

Te podría interesar: Felipe Calderón cayó en el ALCOHOLISMO tras enterarse que Margarita le fue INFIEL

“Señora o señor, el hijo de Calderón y Zavala es mayor de edad, se mete en la política como cualquier hijo mayor de edad de cualquier otro político.

Su #conloshijosno valdría si se metieran con un menor de edad. No sea ridícula”.

Señora o señor, el hijo de Calderón y Zavala es mayor de edad, se mete en la política como cualquier otro hijo mayor de edad de cualquier otro político. Su #conloshijosno valdría si se metieran con un menor de edad. No sea ridícula. — Reno (@reno_garh) November 4, 2019

“Háganme el bendito favor! Ya salieron con su HT #ConLosHijosNO por lo de margara y calderon y su hijo! A veeeeeer! Es muy diferente #ConLosNiñosNO porque son menores de edad. El hijo de calderón ya es mayor y quería meterse en asuntos políticos. Que asuma sus acciones”.



Háganme el bendito favor! Ya salieron con su HT #ConLosHijosNO por lo de margara y calderón y su hijo! A veeeeeeer! Es muy diferente #ConLosNiñosNO porque son menores de edad. El hijo de calderón ya es mayor y quería meterse en asuntos políticos. Que asuma sus acciones. — JUCA Noticias �� (@JucaNoticias) November 4, 2019

Dale clic en la estrella de google news y síguenos