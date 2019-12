Felipe Calderón y Margarita Zavala, la pareja política CORRUPTA y DESPRECIADA de México

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, y su esposa, la ex primera dama y ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, forman la pareja política más corrupta y despreciada de México, pues los mexicanos hicieron incontables peticiones en su contra a través de la plataforma Change.org.

CALDERÓN ZAVALA

Felipe Calderón y Margarita Zavala, la pareja política CORRUPTA y DESPRECIADA de México

El ex presidente de México y la ex candidata presidencial independiente, decidieron formar su propia asociación política bautizada como ‘México Libre’, y los mexicanos hicieron peticiones para frenar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE); ¿Qué peticiones hicieron los mexicanos contra Felipe Calderón y Margarita Zavala?

La petición en contra de ‘México Libre’, fue realizada por la usuaria Luisa Sanza y miles de mexicanos apoyaron dicha petición, pues no olvidan el gobierno manchado de sangre, pues uno de los cases que más estremecieron a todo México, es el devastador incendio en la Guardería ABC.

Felipe Calderón y Margarita Zavala, la pareja política CORRUPTA y DESPRECIADA de México

Incluso, un motivo que motivó a los mexicanos a estar totalmente en contra de Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, es el fraude electoral de 2006, en el que “supuestamente”, el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), quedó como presidente de México.

“Pedimos la anulación de ese partido político por ser saqueadores de la patria y permitir tanto asesinato y tanta impunidad, incluyendo la Guardería ABC”.

Por ello, hace mención al polémico y controversial fraude electoral de 2006, en el que también habría participado el presidente en turno de aquella época, Vicente Fox Quesada.

“Delincuentes de esa magnitud no deben trabajar para el pueblo, ya basta, no podemos permitirlo!. No al nuevo partido ‘México Libre’!”.

Felipe Calderón y Margarita Zavala, la pareja política CORRUPTA y DESPRECIADA de México

Hasta el momento, se han juntado un total de 329 mil 855 personas firmas y están buscando llegar al medio millón como mínimo.

Otra petición en contra de Felipe Calderón, fue iniciada por otro usuario el pasado 5 de julio de este 2019; tiene que ver con el ex subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez.

La recolección de firmas es por motivo de la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón durante su gobierno, además de la impunidad que hubo en ese periodo.

“Desde 2006 México vivió un baño de sangre a consecuencia de la ‘Guerra’ contra el Narcotráfico, nuestro país se llenó de fosas clandestinas”.

Esta petición, está a punto de llegar a 15 mil firmas.

Incluso, los mexicanos desean quitarle el derechos a Calderón y a Margarita Zavala, de incluir a ‘México’, en su nuevo partido, es decir; no quieren que ‘México Libre’ incluya el nombre de nuestro país.

Te podría interesar: Felipe Calderón TONTO de las bromas; usuarios aprovecharon el Día de los Inocentes

“Calderón y Margarita Zavala no merecen incluir la palabra México en su nuevo Partido, ‘México Libre’. Su sexenio fue de muertes y desapariciones”.

Sí­guenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana