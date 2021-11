Felipe Calderón y Joe Biden tuvieron un encuentro durante la COP26

Felipe Calderón Hinojosa, ex mandatario federal de México, estuvo presente durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 que tiene lugar en Glasgow, Escocia. Al ser un evento internacional, el ex presidente tuvo un amistoso encuentro con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Mediante sus redes sociales, Calderón “presumió” su saludo con Biden durante el evento que reunió a varios líderes mundiales para hablar sobre el cambio climático. “En la #COP26 tuve oportunidad de saludar a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien presentó a nombre de su país compromisos para alcanzar la meta de carbón cero para 2050, con importantes reducciones hacia 2030 (50%). Cuando fue VP tuvo un trato cordial siempre”, declaró.

Biden y Calderón se saludaron durante el evento internacional/Foto: Twitter

Como te informamos en La Verdad Noticias, la asistencia de Felipe Calderón a la COP26 ha sido criticada, ya que muchos internautas consideran que el ex mandatario panista no debía estar en ese lugar al no tener un cargo o asociación.

Felipe Calderón saludó a otros líderes políticos

El ex mandatario presidencial, Felipe Calderón, también publicó fotos de su encuentro con Al Gore, quien se desempeñó como vicepresidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001 y quien es conocido por ser un ambientalista.

Además, el expresidente también tuvo la oportunidad de fotografiarse con la canciller alemana Angela Merkel. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia, tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow.

¿Quién fue en representación de México a la COP26?

El canciller Marcelo Ebrard fue en representación de AMLO/Foto: Gobierno de México

En representación del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la COP26 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien durante el evento compartió varias ideas en nombre del gobierno mexicano.

Cabe señalar que Marcelo Ebrard figura como una de las propuestas más fuertes rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); por lo que la presencia de Felipe Calderón en la COP26 ha generado diversas opiniones.

