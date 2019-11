Felipe Calderón tiene sobrina INCÓMODA y MENTIROSA (VIDEO)

Felipe Calderón ya no sabe dónde escoger la cabeza; en los últimos días su familia se ha visto envuelta en vergonzosos y bochornosos escándalos. La esposa e hijo del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), ahora se suman a la lista de familiares incómodos del ex presidente.

Ahora, Mariana Gómez del Campo, quien es sobrina de Calderón Hinojosa, levantó la polémica en Twitter al tachar de mentiroso y tramposo al coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Todo surgió luego de la elección para determinar al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuando Gómez del Campo, difundió un video en el que se ve presuntamente como Monreal, metió dos votos a la urna.

Desde su cuenta de Twitter, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, señaló directamente a Ricardo Monreal de hacer trampa para poner a Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.

Pero luego de unos minutos, los usuarios de redes sociales la hicieron callar al demostrar que todo se trató de una confusión y una mentira de la integrante del PAN.

Desde su cuenta de Twitter, Moreal le respondió a Gómez del Campo:

“Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original:”

Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. Hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original: pic.twitter.com/V94iYPqZ1C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

De ese modo, la sobrina de Felipe Calderón, quedó como una mentirosa en redes sociales y los usuairos crearon el hashtag #MarianaFakeDelCampo haciéndola quedar en ridículo.