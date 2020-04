Felipe Calderón siembra odio y usuarios piden a Twitter eliminar su cuenta

Tal parece que los usuarios en las redes sociales ya no soportan a Felipe Calderón, y es que ha dejado decenas de comentarios donde habla sobre el coronavirus Covid-19 que ha llegado a México, pero lo que dice no le ha caído en gracia a la comunidad cibernética ya que ahora piden que Twitter elimine su cuenta por fomentar el odio y miedo en medio de la pandemia.

La tendencia en Twitter este miércoles ha sido la solicitud para que la cuenta del ex presidente de México Felipe Calderón sea eliminada por sembrar odio, fomentar pánico durante la presente crisis sanitaria provocada por el coronavirus así como por estar difundiendo noticias.

Cuenta de Twitter corre peligro de ser eliminada.

Ha sido tanto la molestia que los usuarios han creado una petición formal dentro de firmas Change.org, allí es donde solicitan a Twitter para que la cuenta del ex presidente Felipe Calderón sea eliminada, puesto que se ha encargado de “esparcir y crear noticias falsas” a manera de “golpeteo político”.

Una de las peticiones que se pueden leer es: “Si esto no fuera suficientemente malo, actualmente el mundo cruza un momento grave con respecto al tema de la pandemia ocasionada por el Covid-19, el ex Presidente Calderón no a perdido tiempo en esparcir noticias falsas referente a este tema”.

Estas son algunas de las palabras de Calderón

Y es que Felipe Calderón no se ha detenido en expresar sus puntos de vista pero entre ellos ha destacado las palabras contra el Gobierno Federal en donde incluso ha destacado que en su momento su gobierno manejó mejor la pandemia generada por la influenza.

Fabrican respiradores en lugar de ejes de autos. La tecnología está ayudando a resolver algunas de las deficiencias de gobiernos. Ojalá desde el mercado puedan hacerse este tipo de adaptaciones que salven vidas. En México hay una gran industria automotriz y electromecánica. https://t.co/8vHv3bV5Vy — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 1, 2020

En uno de sus últimos mensajes publicados dijo: “Hemos visto terriblemente las consecuencias de quienes negaron advertencias de una pandemia”.

Felipe Calderón añadió: “No podemos permitir más consecuencias de la negación climática. Todos, especialmente los jóvenes, tenemos que exigir lo mejor a nuestro gobierno en cualquier nivel y votar este otoño”.