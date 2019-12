Felipe Calderón seguirá en pie de lucha en el 2020 con su partido México Libre

Felipe Calderón no deja de estar en la mirada mediática de México, pues, debido a la detención de Genaro García Luna, quien fuera, durante el sexenio del panista el Secretario de Seguridad Pública, se ha especulado que el exmandatario seguramente, en algún momento, saldrá delatado como cómplice del corrupto exfuncionario.

CALDERÓN SE DICE INOCENTE

La situación que ha causado presiones incluso en Vicente Fox, quien, al ser investigado por tener lazos, también, con García Luna, ha dejado de enviar tuits en contra del Presidente de México, y es que, al parecer, su hijastro tenía cuentas millonarias con el ya detenido García Luna.

Ante estos hechos, ya solo quedan los polémicos tuits del expresidente Felipe Calderón, quien durante su sexenio se encargó de dar pie y seguimiento a la “guerra contra el narco”, cuando según lo expuesto en el caso de García Luna, México recibió millones de dólares para ser silenciado y apoyar al Cártel de Sinaloa, motivo por el que, el pueblo de mexicano ya no le cree nada a Calderón; aunque él, insiste en que no conocía las fechorías del que se decía estar muy al tanto durante su gobierno, y que, en todo caso él, es inocente.

CALDERÓN PRESO DEL OJO MEDIÁTICO

Dicen que cuando el río suena, piedras trae, pero a Felipe Calderón, eso no le preocupa, pues indica que solo son calumnias en su contra y que, él, seguirá en pie de lucha.

El expresidente panista, se encuentra molesto, debido a que, el plan con su nuevo partido México Libre podría venirse abajo, pues aun, cuando recientemente cumplió con uno de los requisitos para poder ser reconocido como un partido político constituido, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), MORENA ha expuesto su preocupación, pues indicó que, teme que, México Libre pueda ser el nuevo ‘narcopartido’ de Calderón.

Unido a esto, hace unos días se difundió una portada de la Revista Proceso donde se podía leer: “Calderón entregó el país al Cártel de Sinaloa”, “Calderón se va del país”, “En buques de PEMEX movía miles de toneladas de droga”, “Su nuevo partido se desploma” “Felipe Calderón ‘El narco’”, “El expresidente movía más dinero en 1 mes que lo que movió Escobar en toda su carrera” “Tráfico de drogas a nivel mundial utilizando PEMEX”.

Se sabe que, la Revista Proceso se deslindó como autor de la portada.

Portada falsa de Revista Proceso acusando a Felipe Calderón de narco

RESPUESTA DE CALDERÓN

Los hechos presentados causaron que, Calderón, se dirigiera a todo México por medio de su cuenta de Twitter, para expresar su postura, pues indicó: “Es tan desesperado el ataque contra mí y contra @MexLibre_, que no sólo me inventan calumnias, sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen. A tal grado que incluso @revistaproceso se deslinda del artero truco. Agradezco que lo haga. 2020 será de lucha. No me intimidan”.

Es tan desesperado el ataque contra mí y contra @MexLibre_, que no sólo me inventan calumnias, sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen. A tal grado que incluso @revistaproceso se deslinda del artero truco. Agradezco que lo haga. 2020 será de lucha. No me intimidan. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 28, 2019

