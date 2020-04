Felipe Calderón se hace tendencia por traducir un reporte de salud

Con solo mencionar, Felipe Calderón, millones de personas en México llevan a su mente los años en que se vivió la mayor guerra contra el crimen organizado la cual dejó una enorme cantidad de muertos, por ello sorprende e incluso enoja a más de uno cuando el expresidente comenta o critica las cifras de salud de la actualidad referentes al coronavirus, pero él sabe que lo vuelven tendencia.

No solo eso, al expresidente de México Felipe Calderón, no solo le da por hablar de los números de muertes, que desgraciadamente a causado la pandemia del coronavirus Covid-19, sino que incluso le ha dado por incursionar en especialidades que en su momento como líder de la nación no realizó, pero ahora para ser tendencia y generar controversia los emplea.

Felipe Calderón es tendencia en Twitter.

Y son precisamente estas acciones de Felipe Calderón que lo volvieron tendencia en este principio de semana, pues el exmandatario decidió traducir un análisis de datos internacionales sobre el coronavirus, sin embargo no le ha resultado como esperaba, pues las reacciones han sido en su contra.

Incluso ha sorprendido que los usuarios de Twitter decidieron crear el hashtag #QuedateEnTuCeldaFelipe el cual ha resultado revolucionar las redes pues miles han comenzado a postearlo y todo por haber realizado una simple traducción.

Pero, ¿qué fue lo que tradujo Felipe Calderón que causó tanta controversia?, por la mañana del 27 de abril el expresidente hizo énfasis a un tuit del Secretario General de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Ángel Gurría.

Actualizamos información sobre pruebas para Covid-19, hay un gran incremento en muchos países de la @OECD. Es bueno ver a España entre los 10 países con más pruebas. Aumentar capacidad de hacer pruebas es crucial para terminar confinamiento y reducir los riesgos de nuevos brotes. https://t.co/PZ7XRSToUh — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 27, 2020

“Actualizamos información sobre pruebas para Covid-19, hay un gran incremento en muchos países de la @OECD. Es bueno ver a España entre los 10 países con más pruebas. Aumentar capacidad de hacer pruebas es crucial para terminar confinamiento y reducir los riesgos de nuevos brotes”.

Con esto Felipe Calderón continúa en la linea de aumentar el número de pruebas para el coronavirus, tal vez como él realizó en 2009 cuando miles de pruebas rápidas fueron realizadas, pese a que las autoridades de salud había informado que son ineficientes y poco confiables.

Felipe Calderón continúa y continuará escribiendo sus comentarios contra el actual Gobierno Federal, acción que también es criticada por el hecho que hasta el momento no ha realizado nada para combatir el coronavirus más que solo dar sus “sabios” consejos para atacar la pandemia del Covid-19.