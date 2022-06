Felipe Calderón responde fuerte a AMLO, “no somos iguales”

Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de junio desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra el ex presidente de México, Felipe Calderón a quien señaló de no haber hecho nada durante su administración contra el narcotráfico.

Tras esto, a través de su redes sociales, el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), envió una fuerte respuesta al mandatario y señaló cuáles son las diferencias entre ambas administraciones con respecto a seguridad.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Calderón Hinojosa lanzó indirecta López Obrador y también desató polémica, pues no es la primera vez que ambos políticos se tiran a través de las redes sociales.

El ex integrante del PAN señaló que durante su sexenio se combatió de manera formal a la delincuencia con el objetivo de proteger a las familias mexicanas, ya que la seguridad y el Estado de Derecho fueron su prioridad.

Enfatizó en que su gobierno se esforzó por recuperar todos los pueblos de México y proteger cada calle que estaba bajo el control de las manos del crimen con la llamada guerra contra el narcotráfico.

Recordemos que éstas declaraciones tienen lugar luego de que el actual presidente de México criticara abiertamente la administración que tuvo lugar de 2006 a 2012, después de Vicente Fox y antes que Enrique Peña Nieto.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que votaron por él”.