Felipe Calderón recibió carta sobre irregularidades de García Luna desde 2008

Calderón recibió una carta en febrero de 2008 donde se le narraban las anomalías e irregularidades de Genaro García Luna

Felipe Calderón, ex presidente de México, tenía conocimiento de las irregularidades cometidas por Genaro García Luna desde febrero de 2008,cuando Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Federal.

El ex presidente Felipe Calderón aseguró que no estaba informado ni tuvo jamás evidencia de los hechos que se le imputan a su ex funcionario en los Estados Unidos. García Luna fue tenido el lunes 9 de noviembre en Texas. Calderón se dijo dispuesto a rendir cuentas y darle una explicación a los ciudadanos.

García Luna acomodó a elementos de su confianza en puestos de la Policía Federal

El Coordinaror de Seguridad Regional de la PF envió una carta al entonces presidente Felipe Calderón en la que señalaba una serie de anomalías del secretario de Seguridad Pública. Entre dichas anomalías se encuentra la imposición de elementos y hacer de los operativos que se realizaban eventos mediáticos.

En dicha carta también narró que García Luna acomodó a elementos de su confianza en puestos de la Policía Federal con los que trabajó en la Agencia Federal de Investigación. Estos elementos cometieron abusos en sus anteriores puestos, como venta de plazas e incluso secuestros y se vieron involucrados en narcotráfico.

INTENTARON DISUADIRLO PORQUE GARCÍA LUNA ERA “UNO DE LOS CONSENTIDOS” DE FELIPE CALDERÓN

Herrera Valles envió otra carta al Presidente Felipe Calderón tres meses después. En ella le señaló los problemas que tuvo para entregarle la primera carta, incluso declaró que fue amenazado.

En la carta detalló cómo el entonces secretario del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR intentó disuadirlo para no entregar la primera carta, ya que Genaro García Luna era “uno de los consentidos de Calderón” y que por esta acción “le podría ir muy mal”.

El coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido y sentenciado a 10 años de prisión por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Esta organización criminal está ligada a García Luna en los Estados Unidos, acusándolo de recibir sobornos para que el cártel pudiera operar en nuestro país.

Tres años después de su detención, Herrera Valles fue liberado ya que un tribunal lo absolvió de los cargos que se le imputaban.

