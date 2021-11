Felipe Calderón recibe duras críticas por presumir su asistencia a la COP26

El político Felipe Calderón, conocido por haber sido presidente de México durante el periodo 2006-2012, se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales por presumir su asistencia a la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la cual se está celebrando en Glasgow, Escocia.

A través de sus perfiles oficiales en Instagram y Twitter, el ex mandatario mexicano compartió una fotografía de él en lo que parece ser la sala donde se está llevando a cabo la ceremonia inaugural de la conferencia. Pese a que presumió su asistencia, él no especificó si tenía un cargo asignado en dicho evento o si iba en representación de alguien.

El político mexicano presumió su asistencia a importante evento sobre el cambio climático en Reino Unido.

“Estoy en Glasgow, Escocia, Reino Unido para participar en la #COP26 sobre el #CambioClimático. Terminó la ceremonia inaugural y ahora se discute sobre la agenda de la reunión”, escribió con orgullo el ex presidente mexicano en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Felipe Calderón es destrozado en Twitter

Cibernautas aseguran que el ex presidente mexicano no tiene nada que hacer en ese evento.

Como era de esperarse, la fotografía no pasó desapercibida para los cibernautas, principalmente para sus detractores, quienes a través de los comentarios cuestionaron el porqué de su presencia en el evento. Sin embargo, él no fue el único que recibió críticas ya que el actual presidente también fue señalado por no haber hecho acto de presencia.

“Solo fue a tomarse la foto”, “Y tú, ¿qué haces ahí? ¿En representación de quien vas?”, “Eres el menos indicado para estar ahí”, “Al menos fuiste, no como otros que brillaron por su ausencia” son algunas de las críticas que recibió Felipe Calderón, quien recientemente fue expuesto sin cubrebocas en una boda en Oaxaca.

¿Cuál es el objetivo de la COP26?

Esta conferencia busca lograr que los países se comprometan a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) fue inaugurada este domingo 31 de octubre en Glasgow, Escocia y finalizará el próximo martes 12 de noviembre. Reúne a líderes de 196 países, quienes buscan dar ideas para combatir la contaminación ambiental.

