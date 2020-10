Felipe Calderón quiso imitar a AMLO y lo tunden en redes sociales

Como casi siempre acostumbra, el presidente Andrés Manuel López Obrador citó un poema, ahora del escritor alemán Martin Niemöller, el cual habla sobre la represión y fue utilizado por el mandatario en sus redes sociales y el expresidente Felipe Calderón quiso imitarlo, pero le fue muy mal en los comentarios.

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón modificó un fragmento de un poema del alemán Martin Niemöller, el cual habla sobre la represión y fue utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El poema compartido por AMLO

El tuit del expanista dice: Primero vinieron por los adversarios, y me callé porque no era político. Luego vinieron por los periodistas, y me callé porque no era periodista. Luego vinieron por los escritores, y me callé porque no era escritor. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar”.

¿Sinaloa o Interpol? — Alonso Díaz de la Vega (@diazdelavega1) October 4, 2020

Tunden a Felipe Calderón en redes sociales

La respuesta llegó, luego de que el presidente respondió y lamentó las palabras del escritor Francisco Martín Moreno, quien dijo que si estuviera en la época de la Santa Inquisición, quemaría vivo a cada uno de los simpatizantes del partido Morena, el partido que fundó AMLO para llegar al poder, en el zócalo de la Ciudad de México.

Este..Felipe atacaste a toda la población mexicana con la fuerza del Edo bajo la excusa de una Guerra contra el Narco. Al mismo tiempo te aliaste con el cartel de Sinaloa a partir de tu Secretario de Seguridad para madrear juntos a los otros carteles y fortalecer a tu narcogrupo — Camila Martínez (@CamMttz) October 4, 2020

El texto citado por Andrés Manuel López Obrador dice: Cuando los nazis buscaron a los comunistas, me callé porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, me callé porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos, no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí, ya no había nadie que pudiera protestar.

Las principales respuestas que los usuarios de las redes sociales le dan al expresidente Felipe Calderón, ahora convertido en crítico del gobierno actual, es su guerra contra el narcotráfico que dejó una estela de muerte y desaparecidos en México, de lo cual aún no se sale y recordarle la tesis del fraude electoral en 2006 contra el propio AMLO.