Felipe Calderón publica FOTO de 'afiliatón' para 'México Libre y lo HUMILLAN

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, volvió a ser ‘víctima’ de humillación y las burlas de los usuarios en redes sociales luego de que se animara a publicar una imagen en la que se ve el “afiliatón” de ‘México Libre’; en segundos, la publicación se hizo totalmente viral pero no de la manera en la que el ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), quería.

El ex presidente de México, quería hacerle “buena publicidad” a su proyecto político, pero resultó todo lo contrario.

Afiliatón de ⁦@MexLibre_⁩ En la ciudad de México puedes afiliarte en el parque Lincoln, en Polanco. pic.twitter.com/U4SVzhf3Vk — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 3, 2019

De manera inmediata empezaron a llegar las burlas en su contra y en contra de su organización política, “junta más gente un honorable tamalero #Borolas”.

Incluso, hicieron comentarios irónicos sobre la “gran asistencia” de gente al pequeño ‘afiliatón’ para unirse a ‘México Libre’: “Nombre, se ve que hay mucha gente, las filas largas e interminables de gente que está en desacuerdo con mi presidente que quieren un cambio, que miedo!!!”.

Nombre, se ve que hay mucha gente , las filas largas e interminables de gente que está en desacuerdo con mi presidente que quieren un cambio , que miedo !!!! — Adolfo (@Adolfo09481198) November 3, 2019

Además, aseguran que con la inasistencia de la gente, se puede comprobar el uso de bots de los que se vale el ex presidente de México, Felipe Calderón, para poder crear una oposición que no existe.

“En esta foto se pueden observar los 70 millones de ‘bots’ que apoyan al sargento borolas…”.

FELIPE CALDERÓN EN DECADENCIA

Tras varios escándalos que se siguen destapando del gobierno de Calderón Hinojosa, los mexicanos muestran cada vez más su total rechazo en su contra; recientemente los usuarios de redes sociales recordaron que el ex panista, dejó que masacraran a la familia de un marino que perdió la vida durante un operativo para capturar a uno de los líderes de los Beltrán Leyva.

Durante el homenaje al soldado caído, mismo que se transmitió por televisión, expusieron públicamente a la familia del occiso, pues captaron sus caras sin censurarlas.

Tres días después del homenaje, un comando de sujetos armados, ingresaron a la casa del soldado y asesinaron a la madre, tía y a dos hermanos del marino.

