Felipe Calderón podría regresar al PAN

Juzga x ti mismo:

“Aportaciones no identificadas”:

- RSP: $5,057,142 (22%), no hay explicación, otorgan registro.

- Fuerza Social por México: $6,864,030 (25%), no hay explicación, otorgan registro.

- México Libre: $1,241,687 (8%), donantes se identifican todos, niegan registro.