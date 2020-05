Felipe Calderón pagó millonarias vacaciones en México a deportistas y artistas

Durante el gobierno del expresiente, Felipe Calderón, México obtuvo una muy mala reputación, sobre todo por su lucha que emprendió contra el crimen organizado, provocando que el turismo cayera por lo que tuvo que crear una campaña para atraer más turistas, la solución financiar con dinero del país las vacaciones de reconocidos artistas y deportistas.

El dinero para pagar las vacaciones personajes de la farándula y estrellas del deporte mundial que visitaban México salió del extinto Consejo de Promoción Turística (CPTM), administrado con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sumando un costo total de 2 mil 151 millones de pesos mexicanos.

Felipe Calderón pagó viajes de artistas

Esto fue revelado cuando, Julio Roa, periodista de Contralínea publicó su reportaje de investigación esta semana, allí menciona que los viajes fueron parte de una campaña del ex mandatario Felipe Calderón para mejorar la imagen del país.

Felipe Calderón pagó a famosos para promocionar el turismo en México.

Ahora bien, entre los famosos que formaron parte de esta estrategia de Felipe Calderón, de acuerdo con Roa, son: Sylvester Stallone, Enrique Iglesias, Jennifer Aniston, Britney Spears, Paris Hilton, Cindy Crawford, Jennifer López, Eva Longoria, Katy Perry, Charlie Sheen, entre otros.

Entre los deportistas que también fueron parte de la estrategia se encuentra el ex basquetbolista Shaquille O’Neal, el ex tenista André Agassi y el ex ciclista Lance Armstrong. Asimismo, la tenista María Sharapova y el tenista Kei Nishikori vinieron al Abierto Mexicano de Tenis en 2015.

Calderón y Peña pagaron vacaciones a estrellas de Hollywood, políticos, deportistas y cantantes extranjeros https://t.co/3Z1s3AuAg2 pic.twitter.com/xvl9GmK6OX — Contralínea (@contralinea) May 29, 2020

Entre las personalidades que llegaron con Enrique Peña Nieto se destacan Kevin Spacey, Forest Whitaker, Jon Voigh, Tony Blair, Tim Roth, Jared Leto, Ewan McGregor, Casey Affleck, Aaron Eckhart y Nicole Kidman.

De hecho el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento que el Consejo de Promoción Turística no era utilizado para promover el turismo en México, sino que en realidad se usaba para pagar publicidad y favores a los medios de comunicación.