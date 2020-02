Felipe Calderón manda a la calle a sus afiliados pese a presencia de coronavirus

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, anunció a través de su cuenta de Twitter que este viernes 28 de febrero habrá miembros de su partido político ‘México Libre’ afiliando a quien quiera en algunas plazas de la Ciudad de México (CDMX) sin importarle el riesgo que esto representa tras confirmarse la llegada del coronavirus a territorio nacional; hasta el momento hay dos casos confirmados, uno en CDMX y otro en Sinaloa.

Felipe Calderón no teme al coronavirus

Desde su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que este viernes 28 de febrero es el último día para afiliarse a ‘México Libre’ y por ello, todo aquel que desee unirse al nuevo partido político, podrá hacer en la Plaza Manacar, ubicada en Insurgentes esquina Río Churubusco en la CDMX.

No tomó medidas de sanidad para sus afiliados

Pero esta decisión fue duramente criticada por los usuarios de redes sociales, pues lo tacharon de inconsciente e irresponsable, ya que no le importó la reciente confirmación de dos casos de coronavirus en México; está arriesgando a sus simpatizantes a enfermarse de la mortal enfermedad de origen chino.

“Hoy es el último día para afiliarte a #MéxicoLibre. Te esperamos en la Plaza Manacar #CDMX para que formes parte de esta hazaña que cambiará al país”.

Felipe Calderón, ha sido criticado por el poco interés que ha mostrado ante la presencia de coronavirus en México, pues se ha limitado a hacer un par de publicaciones respecto al tema y pese a la confirmación de dos casos del COVID-19 en el país, envió a sus simpatizantes a la calle para reunir a más afiliados sin importarle el riesgo que esto podría ocasionar para la salud de todos.

El coronavirus es viral y su contagio es muy fácil, por ello piden a la población tomar sus precauciones para evitar más casos de la enfermedad, situación que parece no tener importancia para el ex panista, pues no tomó ninguna medida de prevención para sus afiliados.

