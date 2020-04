Felipe Calderón lleva 48 horas sin dar señales, en redes se preguntan dónde está

Felipe Calderón lleva 48 horas sin dar señales, en las redes se preguntan dónde está

Felipe Calderón tiene “preocupado” a muchos de sus seguidores ya que desde hace dos días no ha emitido ningún comentario en sus redes sociales y es que lleva 48 sin dejar su “opinión” en su Twitter, hasta hace unos días, el expresidente, se mostraba muy activo de hecho era considerado como un “influencer” en el tema del coronavirus.

Lo preocupante es que desde hace 48 horas que el expresidente no ha dejado comentarios en su Twitter y es que el último fue: “Amigos de Guadalajara, hay que apoyar esta iniciativa”, refiriéndose a un tuit de Paco Calderón, mientras que lo último que Felipe calderón retwitteó en la red social fue una publicación de Ricardo Chacón López-Velarde.

Felipe Calderón desaparece ¿dónde está?

Felipe Calderón desapareció de las redes sociales

Pero Felipe Calderón no es el único que se ha desaparecido de las redes sociales, pues su esposa y ex candidata presidencial Margarita Zavala también se encuentra desaparecida de Twitter y es que ella no ha tocado sus redes sociales desde hace ya cuatro días.

La desaparición de ambos personajes políticos ha causado mucha conmoción en las redes ya que algunos de los usuarios creen que en plena crisis sanitaria por el coronavirus han decidido tomarse unos días de vacaciones.

Algunos más hacen especulaciones sobre una posible desaparición a propósito ya que antes de sus desaparición en las redes Felipe Calderón había dejado varios mensajes contra el jefe del Gobierno Federal, y sobre la manera en la que se actúa en el combate, por lo que sugieren que se encuentra escondido por vergüenza.

Ya tenemos varios días en que la basura en Twitter viene a la baja.



Casi 2 días sin Felipe Calderón, 4 sin Margarita Zavala, 2 días sin su horda de bots y sus #.



¿Será que estamos aplanando la curva de Borolavirus? ���� pic.twitter.com/GZQTEi7NvR — ���� �������� ������������ ���� (@TheBigLudwig) April 19, 2020

De hecho algunos usuarios de Twitter creen que todo se trata sobre el boicot que TV Azteca intentó realizar en cadena nacional, por lo que Felipe Calderón ha decidido que lo mejor por ahora es permanecer en silencio, aunque igual se piensa que es en estos momentos en donde aprovechará para hacer el uso de los bots.

Sea lo que sea, el ex presidente de México, Felipe Calderón, quien gobernó entre 2006 y 2012 lleva un par de días sin dar muestras de actividad en sus redes sociales lo que ha acusado una enorme ola de comentarios sobre cual es el motivo de esta prolongada ausencia.