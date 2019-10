Felipe Calderón llama “pobre acomplejada” a funcionaria y las redes los destrozan

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, publicó este martes un video que ya circulaba en las redes sociales y en donde se puede ver a una funcionaria de Puebla maltratando verbalmente a una empleada que aparentemente trabajaba con ella.

En el video se puede ver como Assenet Lavalle Arenas, titular de la Comisión Estatal de Vivienda en Puebla, insulta no cumplir con una instrucción a una empleada. “¡Se la pasan haciendo burrada y media! Son un equipo muy malo”, gritaba Lavalle.

Ante dicho video el expresidente Felipe Calderón hizo un comentario que movió los ánimos en las redes sociales, ya que mientra unas personas comentaban sobre la atroz manera de tratar de la funcionaria pública de Puebla otro tanto aprovechaba para destrozar a Calderón.

Resulta que Felipe Calderón escribió lo siguiente: Los traumas y la necesidad de poder insatisfecha de esta pobre acomplejada. Mientras más cristianos y humanistas se pregonan, más hipócritas se muestran. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

Los traumas y la necesidad de poder insatisfecha de esta pobre acomplejada. Mientras más cristianos y humanistas se pregonan, más hipócritas se muestran. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. https://t.co/YikER0ecot — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 29, 2019

En cuanto al video, se puede escuchar también palabras altisonantes por parte de Assenet Lavalle Arenas como: “Tú decidiste ir en contra de mi instrucción, tú decidiste ir por tus huevos ir aquí o allá". Para luego amenazar a la empleada con ser despedida por no realizar lo que ella misma llamó una "pu.. instrucción".

No conforme Lavalle recalcó cómo debería ser su trabajo por que sino, agregó “la gente indisciplinada se me larga, por menos de eso, se siguen mis instrucciones sean buenas o no sean buenas, no importa; normalmente lo que ustedes hacen está mal".

En las redes se está mencionando mucho el tema de como esta funcionaria trato despotamente a su empleada, así como también comparan la manera de actuar de Lavalle con la actitud que tomó Calderón en su momento y en su gobierno.