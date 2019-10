Felipe Calderón, líder del sexenio que dejó la masacre de Ciudad Juárez (VIDEO)

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, fue líder del sexenio más violento en el país, que dejó en un baño de sangre a todos los mexicanos. Son diversos los momentos en los que valientes personas, enfrentaron al entonces presidente, pidiendo y exigiendo que se terminara la guerra contra el narcotráfico que el ex panista, inició sin tomar en cuenta la vida de las personas.

Uno de los momentos más estremecedores y polémicos que se vivieron en México, fue cuando una desesperada madre, reclamó a Calderón el asesinato de sus dos hijos durante una fiesta.

Todo sucedió en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, cuando durante una fiesta, casi dos decenas de jóvenes se encontraban conviviendo en una fiesta, pero lamentablemente, masacrados con armas que ingresaron a México de manera ilegal desde Estados Unidos en una operación llamada “Rápido y furioso”.

La desesperada madre, con la voz ahogada en llanto, se paró frente a Calderón y le reclamó su “mediocridad” para dirigir al país: “Yo no le puedo decir bienvenido, para mi no lo es, porque

“Yo quiero que se haga justicia no nada más para mis dos niños, sino para todos los niños”, añadió que ella, no lo consideraba “bienvenido” a Ciudad Juárez, pues no había mostrado interés en resolver el asesinato de los 16 jóvenes.

“Aquí Juárez, está en luto”, aseguró la mujer. En algún momento, le pidieron que se calmara, pero ella respondió que no, que la iban a escuchar.

“No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Quiero que usted se retracte de lo que dijo: que eran pandilleros ¡mentira!. Uno de mis hijos estaba en la UACH y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada, tiempo, no, no, no, puede ser señor presidente no puede ser que diga que ellos eran pandilleros. Estudiaban y trabajaban”.

Fue entonces, que llegaron las palabras que la madre dijo al presidente sobre sus hijos: “Apuesto a que si usted le hubiera matado a un hijo usted debajo de las piedras buscaba al asesino”.

Felipe Calderón, sólo escuchaba e intentó calmar a la mujer, quien le dijo que siempre decía lo mismo; Margarita Zavala se encontraba ahí, a un lado de su esposo.

“¡No, no, siempre dice lo mismo señor presidente!”.

Te podría interesar: Felipe Calderón y Peña Nieto permitieron el tráfico de armas en México

El ex panista no dio respuesta a las palabras de la desconsolada madre, sólo prometió que resolvería lo sucedido, pero no fue así. Dieciséis jóvenes de entre 14 y 18 años perdieron la vida de manera violenta al ser atacados por sujetos armados el 31 de octubre de 2010.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos