Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Desde hace años se especula que Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, tiene un severo problema de alcoholismo, pues se le ha visto “empinar el codo” en múltiples ocasiones y en eventos públicos; incluso, cuando era mandatario de la República, estuvo en innumerables escándalos por su adicción.

Felipe Calderón Hinojosa ALCOHÓLICO

El ex presidente de México, tiene un severo problema con el alcohol; se especula que el motivo de esa adicción, nació cuando se enteró que Luis Calderón Zavala, su primer “hijo” en el matrimonio que aún mantiene con la ex candidata presidencial Margarita Zavala de Calderón, no es suyo y que la ahora líder de ‘México Libre’, le puso el cuerno con otro miembro del Partido Acción Nacional (PAN).

Basta con buscar en internet para encontrar una serie de fotografías (entre reales y editadas) y corroborar que Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, tiene una grave adicción al alcohol.

Hace unas semanas se reveló una fotografía en la que aparece Felipe Calderón, “posando” ebrio con un trabajador de una tienda de servicio rápido 24 horas. De inmediato se hizo viral y provocó intensas burlas al ex presidente de México, quien cansado de tantas críticas, se defendió pero sólo consiguió sera la burla de todo el país.

A continuación una serie de fotografías de Felipe Calderón Hinojosa “empinando el codo”:

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

Felipe Calderón es ALCOHÓLICO, y estas FOTOS lo demuestran

En algún momento de la presidencia de México dirigida por Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, se especuló que golpeaba a su esposa, Margarita Zavala y actualmente, surgió la pregunta “¿El motivo es la infidelidad de la ex candidata presidencial?”.

Se le ha visto también metido en bares y antros de diversas estados de México; Felipe Calderón es el ex presidente más polémico que el país ha tenido y por ello, no puede pasar desapercibido.

Te podría interesar: Felipe Calderón, el máximo LADRÓN que saqueó y exprimió a Pemex

Para muchos, las fotografías en las que aparece tomando son una prueba muy clara de que si es alcohólico.

Únete a nosotros en Instagram