Felipe Calderón, el presidente de México que entró y salió por la puerta de atrás

Felipe Calderón Hinojosa, es el ex presidente de México, que entró y salió por la puerta de atrás; con el escándalo de un fraude electoral cometido y logrado con ayuda del también ex presidente, Vicente Fox Quesada, el sexenio del ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), gobernó con sangre al país.

Cuando el ex panista tomó protesta como presidente de México, fue la posesión más rápida de la historia moderna de nuestro país, pues con un temor increíblemente notable, Calderón entró al pleno del Congreso por la puerta de atrás en compañía del todavía presidente, Vicente Fox, cuidados con un implacable dispositivo de seguridad.

Ambos panistas, se notaban miedosos y aterrados, miraban a todos lados con terror, pues no sabían lo que podría pasar; decenas de miembros del Estado Mayor, cuidaban de su seguridad.

El ahora creador de ‘México Libre’, tomó protesta como presidente de México entre abucheos y gritos de rechazo.

El entonces “presidente electo” de México, se hizo presidente legítimo del a República con la toma de protesta más rápida que los mexicanos han visto; apenas duró 4 minutos con 43 segundos, ya incluyendo al himno nacional.

Durante ese sexenio 2006-2012, la República vio pisoteadas todas sus esperanzas; un baño de sangre llegó al país para cobrar la vida de miles de mexicanos y dejar a muchos más desaparecidos.

El robo del siglo, bautizado así por los mexicanos, generó el rechazo absoluto por Calderón durante su mandato, pues con ayuda de otro integrante de su partido, lograron robarle la presidencia al que con mucho esfuerzo y luego de 18 años, hoy es presidente de México; Andrés Manuel López Obrador.

Las imágenes de las protestas creadas en contra de Calderón cuando se dirigía a presentar su primer discurso oficial, fueron censuradas, no fueron transmitidas por televisión y la mayoría de los mexicanos nunca se enteró… hasta hoy.

Cuando terminó su mandato en México, Felipe Calderón entregó la presidencia a Enrique Peña Nieto, y de nueva cuenta, se fue por la puerta de atrás, entre reclamos y gritos de desprecio en su contra.

