Felipe Calderón cayó en el ALCOHOLISMO tras enterarse que Margarita le fue INFIEL

Un rumor sobre la pareja ex presidencial de México, conformada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, los pone nuevamente en el ojo del huracán; circula el fuerte rumor de que la ex primera dama de México, le fue infiel al ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

El escándalo se hace más fuerte al revelarse que Luis Calderón Zavala, “hijo” de Felipe y Margarita, no comparte el ADN con el ex presidente de México.

Felipe Calderón y Margarita Zavala, se comprometieron cuando ambos formaban parte del PAN; ella tenía 17 años y Calderón 21. El 9 de enero de 1993 se casaron y aunque llevan más de 25 años de matrimonio, no todo es miel sobre hojuelas.

En Youtube circula un video del canal El Charro Político, en el que se “demuestra” que Margarita Zavala le fue infiel a Felipe Calderón con otro integrante del PAN.

Pese a que fue un amorío breve, se especula que de esa relación extramarital, Zavala resultó embarazada de nada más y nada menos que de Antonio Lozano Gracia, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Además, se cree que tras enterarse de que su esposa le fue infiel, Felipe Calderón, cayó en el alcoholismo y pese a esto, crió a Luis como su verdadero hijo.

INICIO DE INFIDELIDAD

Antonio Lozano Gracia, estudió en la misma universidad que Margarita Zavala y se sabe que eran alumnos de otro conocido personaje del PAN, Diego Fernández de Cevallos, ‘El Jefe’.

Ambos se habrían hecho “íntimos” cuando Lozano Gracia impulsó la carrera política de Diego Zavala Pérez, papá de Margarita, como miembro del Primer Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Distrito Federal.

Luis Calderón Zavala, tiene un indudable parecido con Antonio Lozano Gracia, nada que ver con Felipe Calderón; en el video, se resaltan los parecidos físicos de ambas personas y se resaltan varios puntos igualitos:

Ambos gesticulan de manera similar al sonreír.

Sus dentaduras son muy parecidos.

El tamaño de sus ojos y la forma de sus cejas son casi idénticas.

Las orejas son grandes y sus narices, son gruesas y chatas.

El video, muestra una imagen comparando a Luis con Antonio y son idénticos. Además, también comparan a Juan Pablo Calderón Zavala, el tercer hijo del ex presidente de México, quien se parece mucho a su papá, pues sus rasgos son parecidos: ojos sonrisa, nariz.

Luis, no se parece a sus hermanos, mucho menos a su padre, pero sí a Antonio Lozano Gracia.

Aquí el polémico video:



