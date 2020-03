Felipe Calderón causa revuelo al comparar el coronavirus con la influenza

Uno de los más controversiales expresidentes de México, Felipe Calderón, ha vuelto a dar de qué hablar pues ha comparado el coronavirus Covid-19 con la influenza e incluso dio a entender que él sería el más adecuado para poner fin a esta epidemia. Esto debido a que salió a decir que no se ha enfrentado como se debe al virus.

El expresidente Felipe Calderón, considera que los problemas económicos por los que está pasando México, en estos momentos, se deben a que el tema del coronavirus Covid-19no se ha enfrentado desde el primer momento en el que se supo, así como según él hizo con la influenza.

Felipe Calderón cree acabar con coronavirus

De hecho, Felipe Calderón llegó a decir que el coronavirus Covid-19 es similar a la influenza H1N1, la cual se vivió cuando él se encontraba como presidente de México, pero aclaró que se es comparable en cuanto a los contagios y a la forma en la que el virus está afectando a México.

Felipe Calderón cree saber la clave del coronavirus.

Estas palabras fueron hechas luego de publicar en su Twitter que deseaba que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no enfermara por el coronavirus Covid-19 y ahora criticó que el Gobierno Federal no ha enfrentado desde el primer momento el problema el cual ocasionará un daño económico importante a la ciudadanía.

“La obligación de la administración federal es la de seguir los casos por medios de pruebas de diagnóstico”, pero Felipe Calderón afirma que estas no se han realizado, pues de hecho dijo que los datos de contagio local han resultado bajos por la falta de detección y no porque no existan.

Como él dijo, fue la gráfica de la “curva epidemiológica” y la necesidad de “aplanarla”. Algo básico para actuar, que muchos tuvimos muy presente desde 2009, que ha sido centro del análisis desde hace 3 meses, y que quizá el presidente acaba de conocer. Más vale tarde que nunca. https://t.co/qObVwxN0xF — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 29, 2020

Para completar de exponer su “amplio conocimiento”, Felipe Calderón habló sobre la insuficiencia del sistema de salud y la incapacidad para atender a más de 300 mil mexicanos que podrían necesitar respiradores para mantenerse con vida.