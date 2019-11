Felipe Calderón arremete contra Evo Morales por VIOLAR tratado de refugiados

v

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, logró nuevamente estar en el ojo de la polémica al señalar de manera directa al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, de violar el tratado de Montevideo, haciendo referencia al Asilo y Refugio Político.

Desde su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, indicó que los “constantes llamados a la violencia en Bolivia” de Evo Morales, violan el tratado de refugio, por lo que considera que el ex presidente boliviano, debería dejar de hacerlos si quiere permanecer en nuestro país.

Además del mensaje que publicó el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, también mencionó una publicación del también ex miembro del PAN, Javier Lozano, quien también habló del asilo político, en el que pidió leer el texto.

Estas acusaciones de Calderón, se dan luego de que Olga Sánchez Cordero, señaló que Bolivia, firmó dicho tratado, pero nunca fue ratificado por su Senado y por tal motivo, “no es derecho vigente ni en México ni es derecho vigente de Bolivia”.

TUITS DE EX PANISTAS

La publicación de Felipe Calderón Hinojosa, indica que “Evo Morales está violando el tratado de Montevideo con sus constantes llamados a la violencia en Bolivia. Debe abstenerse de hacerlos si quiere permanecer en México”.

Evo Morales está violando el tratado de Montevideo con sus constantes llamados a la violencia en Bolivia. Debe abstenerse de hacerlos si quiere permanecer en México. https://t.co/Mud11R7yMg — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 20, 2019

Por otra parte, la publicación de Calderón, fue para compartir y apoyar las palabras de su ex compañero de partido, Javier Lozano: “Por si les quedaba duda de que Evo Morales, como asilado político, no puede hacer política en nuestro país, no hace dentro ni hacia afuera”, añadió que Morales no respeta, ni a la constitución, ni a las leyes ni tampoco a los tratados internacionales, “#EvoMoralesNoEresBienvenido”.

Por si les quedaba duda de que Evo Morales, como asilado político, no puede hacer política en nuestro país, ni hacia dentro ni hacia afuera. Estos no respetan nada. La constitución, nuestras leyes y los tratados internacionales les valen toneladas de madres.#EvoNoEresBienvenido pic.twitter.com/v73F5h3Zlv — Javier Lozano A (@JLozanoA) November 20, 2019

