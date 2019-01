¿Felipe Calderón apoya a AMLO presidente? Si votaste por el 'peje' esto te interesa

Felipe Calderón, ex presidente de México, creó un nuevo partido político que es liderado por su esposa Margarita Zavala, quien fue candidata presidencial.

El propósito de Calderón, es buscar convencer a los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, de que cuentan con un proyecto muy bueno para México.

La asociación política de nombre Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre), ha presentado ya un solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para convertir en partido político. Y será liderado por la ex candidata presidencial Margarita Zavala.

Dijo que “Libre” es un proyecto que no busca atacar al gobierno de AMLO, pero si será crítico en materias como política pública.

"Por supuesto que habrá en este esfuerzo cuestionamientos, críticas a las cuestiones de Gobierno en relación, por ejemplo, con política pública, pero no es la esencia del partido que queremos formar. No queremos que nos definan otros, no queremos que se nos identifique como una organización en contra de algo por definición", aseveró.