Felipe Calderón acusado de "roba celulares" en gira oficial en Estados Unidos

A raíz de la gira oficial que emprendió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, usuarios de redes sociales recordaron el momento cuando el ex mandatario federal, Felipe Calderón Hinojosa, viajó a ese mismo país y se le acusó de robar celulares BlackBerry.

Los hechos ocurrieron a dos años que Felipe Calderón inició su sexenio (2008) cuando realizó asistió a la cumbre de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se realizó en Nueva Orléans, con la presencia de George W. Bush.

Durante el evento desaparecieron un total de siete celulares marca BlackBerry. Ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos señaló a Rafael Quintero Curiel, subdirector de Avanzada de la Dirección de Logística en la administración de Calderón, como responsable de la sustracción.

Cámaras de seguridad captaron el robo

Según las investigaciones, el funcionario robó los celulares de una mesa en la que se pedía a los asistentes dejar sus teléfonos, y no fue sino hasta que el hecho fue denunciado ante el Servicio Secreto que se revisaron las videograbaciones.

Una versión extraoficial señala que en su propia defensa Rafael Quintero dijo que se llevó los celulares en la camioneta que lo trasladaba rumbo al aeropuerto. Al llegar a la terminal aeroportuaria decidió entregarlos a la mujer que manejaba el vehículo, a quien supuestamente le pidió que los devolviera en la recepción del hotel.

No obstante, el Servicio secreto andaba tras la pista de Rafael Quintero debido a que los aparatos celulares que se había llevado podrían contener información confidencial relacionada con la seguridad del presidente de Estados Unidos.

Pero en un comunicado oficial que difundió el Gobierno federal refería que el funcionario tomó los aparatos para entregarlos a sus propietarios, pero dada la premura con que salió el convoy presidencial rumbo al aeropuerto de Nueva Orleáns, de donde el mandatario federal volaría a Dallas, Texas, se quedó con los BlackBerry.

Explica que hizo entrega de ellos a una conductora norteamericana que formaba parte del convoy, quien le dio instrucciones de que los entregara al Servicio Secreto quienes "me agradecieron gentilmente la atención que les presté", decía la carta aclaratoria.

Por estos hechos se ha acusado al ex presidente de México, Felipe Calderón de encubrir al ex funcionario ya que solo fue despedido y no permitió que continuaran las investigaciones.