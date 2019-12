Felipe Calderón PROTEGIÓ al cártel de Sinaloa, detención de García Luna lo CONFIRMA

El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, causó polémica en contra de Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, pues era un funcionario que estaba activo durante el sexenio del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y según dijo Alfonso Durazo Montaño, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esto, confirma que Calderón los protegía.

Desde su cuenta de Twitter, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la detención de García Luna “refleja por sí solo el desastre que heredamos en esa materia”.

Así mismo, escribió que hay quienes aún viven la nostalgia de la estrategia de seguridad del pasado -haciendo referencia a la guerra que inició Calderón-, “la detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial” que ofreció el gobierno del ex panista al cártel de Sinaloa.

GARCÍA LUNA ES ARRESTADO

Nueva polémica se desató en contra del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pues quien fuera su secretario de seguridad, Genaro García Luna, fue detenido en Dallas, Texas, ya que es acusado de al menos cuatro delitos.

Esta polémica detención, tiene lugar a poco más de un año después de que un testigo clave en el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, pues durante el juicio, un testigo dijo haberle entregado millonarios sobornos del cártel de Sinaloa.

En caso de ser declarado culpable, el ex secretario de seguridad durante el sexenio de Calderón Hinojosa, García Luna, enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión o en el peor de los casos, sería condenado a cadena perpetua.

