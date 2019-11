Felipe Calderon, Margarita Zavala y su México Libre fracasan en Tijuana

El partido político "México Libre", de la ex pareja presidencial, Felipe Calderon y Margarita Zavala, no logró conseguir los 300 ciudadanos necesarios para crear una asamblea más y lograr el aval del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con información publicada por la revista Proceso, esta es la segunda ocasión en que dicho partido no logra reunir a las personas necesarias, luego de que hace un mes, en el distrtito electoral federal número 5 de Tijuana, le sucediera lo mismo.

De los 300 ciudadanos que necesitaban para formar dicha asamblea, únicamente llegaron 170, por lo que el partido de Calderón y Margarita Zavala, aún le faltan 34 reuniones para conformar las 200 asambleas nacionales que pide el INE, pues solo lleva 166 reconocidas.

El expresidente también aprovechó la ocasión para hablar sobre la intención del gobernado de aquel estado, Jaime Bonilla, de ampliar su periodo de 2 a 5 años, lo que calificó como una tranza.

“Es un gobierno que tolera una tranza… que no me vengan con esa cantaleta de no robar”, manifestó Felipe Calderon.