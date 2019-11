Felipe Calderón JURA no tener dinero y le da vida de Mirrey a su "hijo" Luis (FOTOS)

El “poco querido” ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ha asegurado en repetidas ocasiones que no es un hombre de dinero, y que no tomó dinero del pueblo mexicano cuando estuvo al frente del país, pero la lujosa vida que presume su supuesto hijo Luis Calderón Zavala, en redes sociales, pone en entredicho la credibilidad del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe mencionar que Luis Calderón Zavala, ha sido tendencia en redes sociales y no precisamente por ser altruista, sino por escándalos políticos; recientemente se dio a conocer que el joven mayor de edad, estaba involucrado en “una granja” de bots.

Anteriormente, se rumoró que había sido detenido en Texas por transportar 30 kilogramos de cocaína, aunque no se confirmó el escándalo, tampoco fue negado.

Calderón Zavala cuenta con casi 13 mil seguidores en Instagram, cuenta en la que comparte exóticas fotografías.

En instagram, presume fotos con Cristiano Ronaldo, el ex portero Iker Casillas, además de los seleccionados del fútbol mexicano, Miguel Layún, Carlos Vela, Rafael Márquez, Memo Ochoa, además de Chicharito Hernández.

Incluso presume sus costosos viajes por Madrid, Rusia, Nueva York y constantes visitas a la Riviera Maya.

En una imagen, se le ve al lado de un enorme cocodrilo; sin duda, una fotografía exótica y costosa.

Además, en otra imagen aparece posando a lado deuna gran mantarraya; en los comentarios de dicha publicación, lo usuarios lo acusaron de contribuir al maltrato animal, pues no es la única fotografía que tienen junto a animales exóticos.

NO ES HIJO DE FELIPE CALDERÓN

Hace unos días se rumoró que Luis, no es hijo del ex presidente de Méxic, Felipe Calderon, pues no tiene ningún parecido físico a su "papá". Aseguran que Margarita Zavala, se habría puesto el cuerno al ex panista con otro integrante del PAN.

