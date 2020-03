Felipe Calderón: Esta fue la vez que Cuba le negó la entrada a su territorio

Era el 2017 cuando el expresidente de México, Felipe Calderón se disponía a viajar a la isla de Cuba, más sin embargo recibió una notificación que lo haría quedar helado. Cuba había solicitado que su viaje no fuera documentado.

En aquella ocasión Felipe Calderón era invitado para participar en la entrega de un premio en memoria de Oswaldo Payá, el opositor muerto en 2012 pero las autoridades de Cuba no permitieron que nadie que llegaba para dicho premio ingresara a la isla.

Tiempo después Cuba explicó cuál había sido el motivo por el cual no permitieron que invitados internacionales ingresaran. En un comunicado Cuba fue contundente al decir que la ceremonia organizada por Payá era una “provocación anticubana”, por lo cual el Gobierno cubano tenía derecho de prohibir que los personajes se unieran, “haciendo valer las leyes que sustentan la soberanía de la nación”.

Cuba le niega la entrada a Calderón por obrar contra soberanía cubana.

Calderón no era invitado grato de Cuba

De acuerdo a lo comunicado por Cuba, los viajes de los invitados internacionales, incluido Felipe Calderón consistía en montar en La Habana una abierta provocación para generar inestabilidad interna, así como dañar la imagen internacional del país lo que afectaría las relaciones diplomáticas de Cuba con otros Estados”.

Las autoridades de Cuba mencionan que no solo Felipe Calderón no podía acceder a la isla sino también Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá y líder de la ONG, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, por conocer sus planes y hacer valer las leyes que sustentan la soberanía de la nación.

“En un intachable acto de transparencia y de apego a los principios que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados, las autoridades cubanas se pusieron en contacto con los gobiernos de los países desde donde viajarían esas personas para informar, tratar de disuadir y de prevenir la consumación de esos actos”, informó Cuba.

Cuba niega la entrada al expresidente mexicano Felipe Calderón para un acto de una ONG. Aeroméxico le notificó "Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH [Felipe Calderón Hinojosa] no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado”. pic.twitter.com/iJkzWpscku — Pablo Moctezuma B (@Mexteki) March 23, 2020

Felipe Calderón por su parte, denunció dicha situación en su cuenta de Twitter, al citar el mensaje que le transmitió Aeroméxico, la aerolínea en la que preveía viajar: "Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH [Felipe Calderón Hinojosa] no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado”.

Por su parte, la cancillería de México dio a conocer que "lamenta la decisión de Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente". Esa misma noche Calderón emitido a través de su Youtube, ha manifestado su malestar.

Te puede interesar: Incluyen a Vicente Fox en lista de personas que México NO necesita

"Me apena mucho, me entristece, me indigna", y ha subrayado que a principios de los 2000 apoyó la promoción de Oswaldo Payá de "elecciones libres en Cuba" e incluso su postulación al Premio Nobel de la Paz "por su compromiso, su congruencia, su paz".