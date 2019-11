Felipe Calderón COMPARADO con autor de tiroteo en Walmart de El Paso, Patrick Crusius

Últimamente, los mexicanos han hecho una serie recuerdos trágicos que tuvieron lugar durante el sexenio del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, los cuales, cobraron la vida de miles de mexicanos, algo parecido al tiroteo que se registró el pasado 3 de agosto de 2019, planeado y llevado a cabo por Patrick Crusius, un joven norteamericano de 21 años de edad.

En redes sociales, los usuarios han comparado a Calderón con Crusius, pues luego de la masacre que se registró en El Paso, Texas, Patrick, declaró que fue un ataque racista, pues su objetivo era matar a cuantos mexicanos pudiera.

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México y también ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), inició una guerra en contra del crimen organizado durante su sexenio, la cual, provocó la muerte de miles de mexicanos y la comparación, surge luego de que se recordara un video en el que el ex presidente aceptaba que su lucha mataría a muchos mexicanos.

La polémica imagen en donde aparece Calderón y Crusius, se ha hecho viral en redes sociales:

Felipe Calderón COMPARADO con autor de tiroteo en Walmart de El Paso, Patrick Crusius

“Mi intención era matar a la mayor cantidad de Mexicanos…”

“La mía también”.

Patrick Crusius, ingresó a Walmart de El paso, Texas, con el objetivo de masacrar a cuantos mexicanos pudiera;en su ataque, mató a 22 personas, 8 de ellas, eran mexicanos.

Te podría interesar: Felipe Calderón ¿Duerme tranquilo? Hubo 71 masacres en su gobierno

Algunos de los usuarios que han compartido la polémica imagen, aseguran que ninguno de los dos se tentó el corazón para detener la masacre que estaba cobrando la vida de mucha gente, en especial por que uno de los dos, fue presidente de México durante el periodo 2006-2012.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos