Felipe Calderón ACARREA gente para afiliarlos a 'México Libre'

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa, la ex primera dama y también ex candidata independiente por la presidencia de la República, Margarita Zavala, han tenido que extremar medidas, debido a que casi no hay simpatizantes de ‘México Libre’.

Se ha dado a conocer que han llegado a acarrear gente para lograr la meta mínima de los 300 afiliados en las diversas asambleas que han realizado por todo el país.

Por ejemplo, en Coahuila, habitantes de las colonias del sur, Chamizal, Guayulera, Las Teresitas, Landín, Asturias, fueron llevados en camión mostrando su credencial para poder ingresar al módulo de afilaciones que instaló el INE; tras esto, se sentaban a comer una torta, refresco y esperar las palabras de bienvenida.

Entre los acarreados, había personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres, hombres, que en su mayoría, eran de escasos recursos; también llevaron a varios niños, para los que se instaló un área de juegos inflables.

Según informaron directivos de ‘México Libre’, ya lograron rebasar las 100 asambleas son los asistentes necesarios, aunque en redes sociales, se muestra otra realidad; han tenido que cambiar de opinión y no hacer las asambleas por la falta de asistentes.

Incluso, los usuarios han pedido que no se ejerza voto a favor de la organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues sería un “voto de sangre”, que regresaría al país.

