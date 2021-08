La Fiscalía General de la República (FGR) acusará cuando menos de tres cargos de posible corrupción y lavado de dinero a múltiples exlegisladores y exfuncionarios federales que, de acuerdo una denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fueron partícipes en un esquema de sobornos con dinero de la constructora Odebrecht.

Según con las autoridades de la FGR, los cargos que serán presentados ante jueces federales del Reclusorio Norte para vincular a proceso a los implicados son operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, delitos que llegan a penas máximas de 10 a 15 años de cárcel.

¿Cuál fue la declaración de Emilio Lozoya?

FGR va contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por asociación delictuosa.

De acuerdo con la declaración de Emilio Lozoya Austin, los personajes señalados conspiraron para manejar recursos de origen ilícito con el fin de lograr objetivos políticos donde sobresale la aprobación de las reformas estructurales llamadas “pacto por México”.

En ese tenor, las imputaciones de Emilio Lozoya por supuestos actos de corrupción incluyen a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; a los excandidatos presidenciales del PAN y el PRI en 2018, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña.

Además de a sus sucesores en la Dirección General de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, y a los exsenadores del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros.

¿De cuánto es el soborno que hizo Enrique Peña Nieto?

Acorde con Lozoya Austin, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó cerca de 80 millones de pesos en presuntos sobornos a los implicados para aprobar la reforma energética del gobierno predecesor. Es decir, que la supuesta red de sobornos realizados entre diciembre del 2013 a abril del 2014 debe ser comprobada y lograr la inculpación de todos los implicados:

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México; Luis Videgaray, ex secretario federal; David Penchyna, ex senador del PRI; Lavalle Maury, ex legislador del PAN; Ernesto Cordero, ex presidente del blanquiazul y quien además se perfila como candidato a la gubernatura de Chihuahua por ese mismo partido, entre otros.

