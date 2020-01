FGR le sigue los pasos a ex titular del Cisen con Fox y PGR con Calderón

Se cierra el círculo de corrupción en torno al ex presidente Felipe Calderón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos averiguaciones en contra del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien como se sabe estuvo a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la PGR con Felipe Calderón.

Cabe resaltar que durante ese lapso, el procesado en Estados Unidos por recibir millones de dólares al Cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en tiempos de Fox y con Calderón de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), por lo que podría haber una presunta complicidad.

Cabe destacar que ambos personajes también tienen una denuncia federal por el manejo de recursos de la “Iniciativa Mérida”, hecha por el ex Procurador Fiscal de la Federación, Gerardo Reyes Orona.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el Primer Mandatario señaló que Medina Mora no le comunicó nada sobre los motivos que lo orillaron a presentar su renuncia.

Explicó que en la renuncia el exministro expresa que va a atender asuntos legales y agregó que la FGR “tiene dos averiguaciones en proceso, sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde”.

Detalló que las “razones graves”, como marca el procedimiento de renuncia de un ministro de la Corte, pudieran ser las averiguaciones previas.

“Ya sobre los delitos es la Fiscalía. Tengo la información de que son dos averiguaciones las que están abiertas”, aseveró.

El presidente López Obrador que sería la FGR la que podría aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo.

“Ya estaba abierta una investigación en cuanto a acusaciones sobre el ‘traslado de recursos‘, presuntamente. Yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar su renuncia”, detalló.

Siguen pesquisas

