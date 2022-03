FGR investiga a Chumel Torres por violencia política de género

Chumel Torres está nuevamente en el ojo del huracán. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el conductor e influencer por sus comentarios contra la senadora de Morena Bertha Caraveo.

La propia legisladora chihuahuense anunció en sus redes sociales que la FGR le notificó la apertura de la carpeta de investigación en contra del comunicador, luego de que el 8 de marzo interpuso una denuncia en su contra por presunta violencia de género.

“La @FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de «Chumel T», al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista”, se lee en el tuit de Caraveo, quien además es miembro fundadora de Morena.

Nueva polémica de Chumel

Torres insultó duramente a su paisana por apoyar al hijo del presidente López Obrador.

Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado 8 de marzo la senadora presentó una denuncia formal ante la FGR por violencia de género en contra de Chumel, cuyo nombre real es José Manuel Torres Morales, luego de que en uno de sus videos el youtuber se refirió a ella como “estúpida” y “tarada”.

En el video, Torres transmitió las imágenes de una participación de Caraveo en la tribuna del Senado cuando expresó su apoyo al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador por la polémica de la llamada “casa gris” de José Ramón López Beltrán y de su esposa.

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón”, dijo Torres en el video. “Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”

Chumel Torres pareja

No hay información sobre quién es la pareja actual de Chumel Torres.

En 2019, Chumel Torres tuvo una relación con la conductora Natalia Téllez. Aunque fueron una de las parejas más simpáticas del espectáculo, su noviazgo terminó de forma abrupta debido a que, según dijo la propia Natalia, el youtuber dedicaba demasiado tiempo a su trabajo.

Según se ha manejado, Natalia llevaba tiempo comentando sus deseos de ser madre y Chumel estaba en su momento más exitoso con su programa “El pulso de la República”. Esto habría llevado a Natalia a terminar la relación de forma sana y madura, aunque más adelante pidió a sus seguidores no hablar mal de él

“Chumel es un tipazo y me duele mucho cuando lo atacan o lo critican porque es alguien al que yo quiero”, dijo la conductora, quien recientemente se convirtió en madre.

