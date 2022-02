FGR excluyó supuestos sobornos de Emilio Lozoya por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó incluir los presuntos sobornos de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, para acusar formalmente ante un juez al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

Dichas acusaciones mantienen en prisión al ex senador panista Jorge Luis Lavalle; prófugo al ex director de Pemex, Carlos Treviño; y a días de que sea imputado el ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

De acuerdo con información de Milenio Digital, la Fiscalía busca acreditar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho a Emilio Lozoya, por los que el Ministerio Público de la Federación pide 39 años de cárcel.

Emilio Lozoya es acusado por la FGR

La FGR se centró en dos momentos: el primero, cuando Lozoya Austin solicitó a Odebrecht recursos millonarios para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y la constructora brasileña entrega parte de lo solicitado.

El segundo, cuando, ya como director de Pemex, Odebrecht entrega a Emilio Lozoya, como soborno, 6 millones de dólares para obtener contratos de obra pública de la entonces paraestatal, en particular el de la refinería de Tula.

En concreto, la FGR acusa a Lozoya de recibir 10 millones 500 mil dólares entre el 20 de abril al 30 de noviembre de 2012, en un primer momento, y entre el 3 de diciembre de 2013 y el 20 de marzo de 2014, en una segunda entrega, por parte de la compañía brasileña Odebrecht.

Lozoya y el caso Odebrecht

“Mediante la utilización de las empresas identificadas como offshore vinculadas al programa interno de la División de Operaciones Estructuradas, utilizó el sistema financiero mexicano con conocimiento de su procedencia ilícita, con la intervención de terceras personas”.

Según con la FGR, para dispersar esos “recursos ilegales” que Lozoya Austin supuestamente recibió de Odebrecht, a través de su esposa Marielle Helene Eckes, adquirió el 31 de julio de 2013 una mansión ubicada en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

