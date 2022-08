FGR avanza en investigación contra Peña Nieto, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en las investigaciones sobre presuntos delitos financieros del ex mandatario Enrique Peña Nieto. Sin embargo, reiteró que en su administración no se permitirán juicios sumarios.

Tras ser cuestionado sobre las posibles denuncias que hay contra los ex presidentes, López Obrador apuntó que “seguramente” hay otras denuncias de las cuales dijo no tiene conocimiento.

“Nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la Fiscalía General y que no podemos hacer juicios sumarios. Hay que esperar que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos, esperar para que, si se requiere, se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva. Pero es un proceso, no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana”, señaló el mandatario.

¿Secretario de Peña Nieto cobró moches por citas?

Fue presidente de México de 2012-2018.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas el miércoles, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, aseguró que Erwin Lino, quien fuera secretario particular del ex presidente priísta, cobraba un moche del 30 por ciento para gestionar citas y negocios con el ex mandatario federal.

El funcionario señaló que el Gobierno anterior, encabezado por el PRI, la corrupción no sólo se limitaba al cobre de “diezmos”, sino incluso a pagos porcentuales. "Antes, los altos funcionarios pasaron del diezmo al 30 por ciento. De hecho al anterior secretario particular de Peña Nieto le llamaban Mister 30 por ciento”, declaró durante un ciclo de conferencias en la UAM Xochimilco.

¿Cuántos años tiene el ex presidente Peña Nieto?

Es investigado por la FGR por presunto lavado de dinero y transferencias ilegales.

El ex presidente Enrique Peña Nieto tiene actualmente 55 años de edad, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente, el ex mandatario es investigado por la FGR por presunto lavado de dinero y transferencias ilegales.

