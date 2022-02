FGR abre investigación contra José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams

El hijo mayor del presidente será investigado.

La Fiscalía General de Justicia de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, tras la denuncias presentadas por posibles hechos de corrupción y delitos relacionados con la renta de la casa ubicada en Houston, Texas.

De acuerdo con Animal Político, las indagatorias se iniciaron tras las querellas contra López Beltrán, entre estas la presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 3 de febrero.

Esto luego de la investigación presentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el que señala que la casa del hijo de AMLO en Houston es presunta propiedad de un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual trabaja en algunos contratos con Pemex.

¿Por qué investigan a José Ramón y a Carolyn Adams?

Hijo mayor de AMLO y Carolyn Adams

El hijo mayor de AMLO fue denunciado por haber rentado una casa en Houston, misma que vivió entre 2019 y 2020, propiedad que según la información presentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pertenece a Keith L. Schilling, ex ejecutivo de Baker Hugles, por lo que fue vinculado por presunto conflicto de interés.

Sin embargo, de acuerdo a Animal Político, López Beltrán y su esposa no serán enviados con un juez, es decir, no tendrán que compadecer. Incluso, se señala que en caso de no encontrar indicios de algún delito, la investigación será cerrada.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, 17 días después de que se hiciera pública la investigación sobre la casa del hijo del mandatario, José Ramón negó cualquier conflicto de interés o vinculación con el Gobierno Mexicano y aseguró que su vida era producto de su trabajo como asesor legal en KEI Partners.

¿Quién es la esposa de José Ramón López Beltrán?

La FGR abrió una carpeta de investigación contra Carolyn y el hijo de AMLO.

Carolyn Adams, nuera de AMLO, es una ciudadana estadounidense. Estudió en San Diego, California, pero realizó sus prácticas profesionales en los Emiratos Árabes, en la compañía British Petroleum ubicada en Dubái.

Adams y José Ramón López Beltrán se conocieron en 2019 y desde ese mismo año se mudaron a Houston, Texas, en donde radican hasta ahora. Se convirtieron en padres en 2020.

