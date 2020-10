Exsubsecretario acusa corrupción en SECTUR

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara un decreto de libre acceso a las playas de México, el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, acusó al titular de la dependencia Miguel Torruco de tener intereses con grupos hoteleros y trató de evitar el libre acceso y tránsito a las mismas.

“Ten pantalones Miguel Torruco ¿quieres que muestre los WhatsApp donde me prohibías defender las playas por tus intereses con tus grupos hoteleros? ¿No te da vergüenza Miguel, esconderte detrás de medios? Yo no tengo la culpa de tu fracaso”, publicó Levy en su cuenta de Twitter.

Hola José, Ten la seguridad que lo denuncié personalmente ante la @SFP_mx a mi salida. Lo mismo el ex titular del Órgano Interno de Control de la institución.Hay mucha corrupción en @SECTUR_mx — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 25, 2020

En julio pasado, Levy aseguró que dejó su cargo por presuntas irregularidades y diferencias con el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), quien supuestamente le hizo creer al presidente de la República que se iban a mudar a la ciudad de Chetumal cuando no fue así, pese a que la promesa del mandatario federal es que la dependencia se instale en la capital de Quintana Roo.

Simón Levy evidencia a Torruco

“Cuando Miguel Torruco me prohibió meterme con los hoteleros por las playas privadas y me obligó a callarme de manera ilegal, le renuncié de inmediato. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres”, tuiteó el 29 de julio Simón Levy.

Levy y Torruco se conocieron en 2012 durante la campaña del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, en cuyo gobierno ambos trabajaron.

Ten pantalones Miguel Torruco @torrucoturismo ¿quieres que muestre los WhatsApp donde me prohibías defender las playas por tus intereses con tus grupos hoteleros?

¿No te da vergüenza Miguel, esconderte detrás de medios?

Yo no tengo la culpa de tu fracaso. https://t.co/iBk7DYdeA7 — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 25, 2020

A partir del 22 de octubre todas las playas de México deben ser de libre acceso y tránsito, quien lo prohiba podría recibir sanciones de hasta más de un millón de pesos.

Este 21 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto por AMLO para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales y no restringir el paso a estos lugares.

Este decreto adiciona un párrafo tercero al artículo 8, un párrafo segundo al artículo 127 y un artículo 154 a la Ley General de Bienes Nacionales.“El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”Decreto de AMLO en el DOF.

El artículo 127 señala que en caso de que no existan accesos en la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, deberán permitir el paso.