Expulsan a Quirino Ordaz Coppel del PRI

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó y respaldó la decisión del Partido Revolucionario Institucional(PRI), sobre la expulsión de Quirino Ordaz Coppel, luego de aceptar el cargo de embajador de México en España, que le ofreció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a las advertencias que se le presentaron al ex Gobernador de Sinaloa.

Como se resalta en el artículo 63 de los estatutos internos del PRI, se obliga a los miembros del PRI a no ocupar cualquier cargo, empleo o comisión pública alguna en gobiernos emanados de partidos distintos, lo cual fue motivo suficiente para provocar la expulsión del ex mandatario, por no apegarse a los estatutos, por lo cual fue calificado como un acto de indisciplina grave por los militantes priístas.

Por lo que en la propuesta presentada al abogado TEPJF, Indalfer Infante Gonzales puntualizó que el partido fundó y motivó su determinación en contra del exgobernador de Sinaloa por el incumplimiento de sus documentos básicos.

Sobre aviso no hay engaño

La decisión de expulsar a Quirino Ordaz se tomo con base en los estatutos del partido

Anteriormente se informó en La Verdad Noticias, que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, realizó de manera anticipada una serie de advertencias, en las que se le notificó al ex Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que sería expulsado del partido si rendía protesta como embajador de México en España, luego de ser invitado a participar por el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Moreno descartó que esta decisión se vea permeada por motivos personales, terminó por hacerse efectiva, esta mañana.

AMLO pide el fortalecimiento de la relación de España y México

Piden fortalecer las relaciones con España

Luego de la confirmación de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo recibió en Palacio Nacional, en donde le pidió reforzar la relación que se tiene actualmente con España, ya que como se sabe actualmente, no se tiene buena relación con dicho nación.

