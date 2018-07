Expresidentes solo tendrán pensión del ISSSTE y adultos mayores: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual presidente electo aseguró que los expresidente de México tendrán derecho a las pensiones del ISSSTE y para adultos mayores, dependiendo de los años que hayan trabajado en el gobierno.

"Las que les corresponden, por ejemplo, si trabajaron más de 15 años en el servicio público, pues tienen derecho a la pensión del ISSSTE, si tienen más de 15 años tienen el derecho a la pensión de adultos mayores", dijo en rueda prensa este miércoles.

El candidato de Morena, PT y PES reafirmó que se disminuirá la burocracia de alto nivel, reduciendo así las delegaciones federales en las entidades y eliminando también las direcciones de comunicación social de las dependencias, la cual estará a cargo de una sola entidad para todo el gobierno.

Aclaraciones de AMLO

El virtual presidente electo aclaró que aún no tiene definido el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se destinará a la educación de México, sin embargo, afirmó que este será un tema prioritario desde el primer día de su gobierno.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró de igual forma que la elección de coordinadores de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores será decisión de los propios legisladores y por su parte no habrá imposiciones cuando ya sea oficialmente presidente de la República. En referencia a el caso de la Cámara de Senadores, el equipo del político tabasqueño realizó una sugerencia que podría llevarse a cabo como compromiso de su campaña, sin embargo esta no representa una orden y puede no realizarse.

