Exponen a diputado que movilizó golpeadores durante la votación interna de Morena

Durante la jornada electoral para la elección del consejo estatal de Morena, en el estado de Aguascalientes, militantes y ciudadanos captaron en video el momento en el que el ex diputado local Heder Guzmán, moviliza a un grupo de presuntos golpeadores que llevaban los rostros tapados.

Minutos después de que el ex funcionario diera órdenes, los sujetos irrumpieron en la mesa directiva instalada en el distrito dos local, violentando y golpeando fuertemente a los asistentes.

En ese sentido, el material fue difundido para exponer al ex funcionario, que no ocupó un lugar en las listas de candidatos a consejeros, debido a que no cumplió con los requisitos presentados por el partido.

El presidente de la mesa instalada en el distrito dos local en #Aguascalientes #Morena pic.twitter.com/nEQEFES1Qe — Ángel Salinas (@SalinasAngel) July 31, 2022

Denuncias por delitos en la jornada

Nuestro operativo #Cazamapaches de la @ConvenMorena está rindiendo frutos en el #Distrito23 de #Coyoacan, pésele a quien le pese.��������



Esta operadora me arrebató el teléfono y se fue corriendo para llamar a sus huestes para amedrentarme… pic.twitter.com/CLByEaPhhD — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) July 30, 2022

De acuerdo a la información recopilada por La Verdad Noticias,tras las elecciones internas de Morena, salieron a relucir distintas revueltas sociales, una de ellas y la más denunciada, fue la compra de votos, que por la módica cantidad de 300 a 400 pesos, los candidatos pidieron que votaran por ellos, situación que fue expuesta en coyoacán, en donde se movilizaron combis y camiones para acercar a los votantes hasta las urnas.

Más disturbios por la elección interna

En el estado de Chiapas, específicamente en los distritos de Huehuetán y Copainalá se reportó la quema de boletas y urnas, derivando en la cancelación del ejercicio, en la localidad de Tenejapa se reportaron altercados entre simpatizantes, mientras que en Oaxaca el exdiputado local, Flavio Sosa, denunció que un grupo de “seguridad” intimidó y agredió a la diputada Melina Hernández, entre otros incidentes más.

