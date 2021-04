El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe ningún problema con que la oposición gane la mayoría en el Congreso en este proceso electoral ya que a pesar de que busquen eliminar programas sociales y eliminar el control del presupuesto recordó que existe la facultad del veto.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, AMLO aseveró que cualquier resultado en las elecciones será aceptado, sin embargo, agregó que no se piensa quedar con los brazos cruzados.

"Podría usar facultad de veto", amaga AMLO

“No hay problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría si el pueblo así lo decide. Que si ganan los opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así. Que van a quitar programas sociales porque es populismo, es paternalismo, no está tan fácil. Les recuerdo que el ejecutivo tiene facultad de veto”, señaló.

Bajo ese contexto recordó que cuando fue jefe de Gobierno en la CDMX, la oposición desde la Asamblea Legislativa le impuso reglas al programa de pensiones para adultos mayores y vetó el presupuesto por lo que advirtió que hará lo mismo si se pierde la mayoría.

Existe la facultad de veto si se pierde mayoría en el Congreso: AMLO.

Por ello indicó que no se trata de un asunto de vida o muerte porque si no existe un acuerdo en torno al presupuesto se aplica el del periodo anterior en tanto las diferencias sean resueltas. “Que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados y es legal, eh. No es nada fuera de la ley”, recalcó AMLO.

En ese tenor, detalló que es parte de la democracia que exista la posibilidad de perder una elección por lo tanto descartó que desde el Ejecutivo se vaya a impulsar cualquier tipo de fraude. No obstante, detalló que en el país solo existen dos proyectos, el que encabeza y sus opositores.

“Dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, eso es clarísimo, hay quienes no quieren al pueblo y nosotros le tenemos amor al pueblo aunque no les guste y aunque me critiquen hay diferencias”, destacó.

