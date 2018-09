Guerra contra el narcotráfico YouTube

Exigen al ex presidente Felipe Calderón una disculpa por desatar la guerra contra el narcotráfico

Las redes sociales se volcaron hacia un personaje político esta semana, se trata del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León quien no solo admitió en el informe que presentó ante la Comisión Global sobre políticas de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en su Gobierno (1994 - 2000) siguió “una política equivocada” debido a que su gobierno se inclinó hacia el prohibicionismo de las drogas, en lugar de sentar las bases para promover la regulación de dichas sustancias.

Ante el gran asombro que esto causó, usuarios de las redes sociales mostrando apoyo al ex mandatario debido a sus declaraciones anteriores. Pero el asunto no paró ahí, pues la discusión tras aceptar el error también tocó a otros ex presidentes respecto a su lucha contra el narcotráfico, particularmente a Presidente Felipe Calderón Hinojosa,

La cúspide de este revuelo en redes sociales, fue cuando le exigieron aceptar que fue en diciembre del año 2006, con la declaración de guerra a las drogas el momento exacto que desató una matanza que hasta hoy continúa y sigue cobrando víctimas.

En la memoria colectiva de los tuiteros mexicanos aún se mantiene presente el incremento de los índices de inseguridad y la violencia que rompieron récords históricos a partir de la implementación de la guerra contra el narcotráfico, estrategia que el panista Calderón Hinojosa impulsó durante todo su sexenio, a pesar de ser cuestionada por expertos, activistas y ciudadanos en general.

Sin lugar a dudas, la declaración del ex presidente Zedillo reavivó el reclamo de la ciudadanos en las redes, y además volvieron a rechazar a Calderón Hinojosa, incluso exigieron a Felipe Calderón que también acepte sus errores cometidos en materia de seguridad y el combate al narcotráfico que inició en su gobierno.

Sin embargo, la ola de reclamos logró alcanzar a Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y al actual Presidente de la República; Enrique Peña Nieto.

Para muchos internautas, si los gobiernos anteriores desde 1988 hubieran implementado la regulación de las drogas, en vez de la implementar la intervención de las fuerzas castrense para contrarrestar a los cárteles, se hubiera evitado la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, señalaron.

Recordemos que Salinas de Gortari, Fox Quesada, Calderón y Peña Nieto han permanecido con estrategias similares, las cuales están enfocadas a la captura mediática de capos, confiscamiento de droga, militarización en muchas calles del país además del desmantelamiento de narcolaboratorios, entre otras “estrategias”.

2017 es el año con mayor número de homicidios de la última década.

A modo de defensa Ernesto Zedillo señaló que la prohibición es un modelo que viene desde los gobiernos de 1931, y además de debilitar el Estado de derecho “causa una inmensa tragedia nacional”. Mientras tanto sigue en el aire si en algún momento alguno de los ex presidentes se disculparía por las fallidas estrategias de inseguridad en el país que aún derrama sangre por dichas “equivocaciones”.

Basados en este modelo de combate al narcotráfico la violencia incrementó y propició que entre los sexenios de Felipe Calderón y actual de Enrique Peña se tenga como cifra 234 mil homicidios dolosos, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), siendo el 2017 el año con mayor número de homicidios de la última década.