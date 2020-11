Exige diputada del PT a Lilly Téllez disculparse con pueblos indígenas

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, llamó “Lady de juguete” a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez y dijo que tiene “víboras en el cuerpo” por haber criticado el ritual de limpia que representantes de los pueblos indígenas hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, en la ceremonia de Día de Muertos en Palacio Nacional.

Desde su curul al término de la sesión del Pleno de la Cámara de este jueves, la diputada por Oaxaca exigió a Téllez disculparse con la comunidad indígena de México, pues señaló que su comentario fue ignorante, “racista, clasista y despectivo” contra ellos.

“Le exijo que tiene que pedir disculpas públicas a nuestros pueblos originarios y en Oaxaca será una persona non grata, y pedirle que ojalá y acepte que le hagan una limpia de cuerpo y alma ya que desde que se cambió de bancada y se fue al PAN tiene víboras en el cuerpo y vive de puras frustraciones”, dijo la legisladora del Partido del Trabajo.

PT exige disculpas a Lilly Téllez

El pasado 31 de octubre, en Palacio Nacional, como dio a conocer La Verdad Noticias, el presidente López Obrador encabezó inauguró una ofrenda en homenaje a las víctimas de la pandemia del Covid-19, en la que representantes de los pueblos indígenas le hicieron una limpia humo de incienso, cosa que se acostumbra en los diversos pueblos del país.

Diputada del PT, Margarita García García.

Al respecto, la senadora Lilly Téllez publicó la foto del mandatario recibiendo la limpia y escribió “ No es un homenaje a las tradiciones. Es la idealización de la ignorancia. México necesita ciencia, no superchería”, lo que provocó fuertes críticas en su contra por considerar que no conoce al país.

La Verdad Noticias:Lilly Tellez ARREMETE contra Morena por muerte de Molina

Tras llamar “superchería” e “idealización de la ignorancia” a una ceremonia de rezo tradicional llevada a cabo por una Día de Muertos , la señora Teresa Ríos, quien la realizó, se dirigió a Téllez, quien señaló que “tiene mucha pobreza en su espiritualidad”.