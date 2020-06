Exhorta Monreal a Alfaro no lanzar señalamientos sin pruebas

Luego de las declaraciones hechas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respecto a que la protesta que se realizó en Guadalajara por la muerte de Giovanni López fue organizada por le gobierno federal y Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, exhortó al mandatario estatal a hacer señalamientos únicamente con pruebas que sustenten sus dichos.

Serenidad, responsabilidad y prudencia, pide Monreal a Alfaro

“El servidor público que ocupa posiciones de alto nivel, tiene que actuar con tres características: con serenidad, con responsabilidad y, con prudencia. Por esa razón le recomendaría (a Alfaro) que no se profundice en las diferencias, que no se genere mayor confrontación, que no se alimente mayor polarización, porque esto puede conducir y provocar mayor encono y división ciudadana.

“No es aconsejable profundizar las diferencias ni acudir a señalamientos que no estén basados en pruebas”, recalcó el coordinador de Morena en el Senado.

Respecto a la protestas en Guadalajara, el senador pidió que se investigue lo ocurrido para que se deslinden responsabilidad, porque “lo que fue un problema local, de abuso de autoridad y, que debió procurarse justicia a tiempo, hoy puede extenderse”

Monreal Ávila le insistió al gobernador de Jalisco que debe buscar caminos de entendimiento racional, inteligentes, de colaboración, de apoyo recíproco, alejarse de callejones sin salida y, no hacer caso a las voces que aconsejan un camino sin retorno.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Alfaro?

El jueves por la noche, el gobernador de Jalisco, luego de ocurrir la protesta que se tornó en hechos violentos para exigir justicia por la muerte de Giovanni López luego de ser detenido y torturado por elementos de la Policía de Jalisco, aseguró que muchas de las personas que participaron en la movilización no son residentes del estado.

“Muchos de ellos (manifestantes) no son de aquí de Jalisco ni de Guadalajara. Estos hechos ponen en evidencia que detrás de lo que está sucediendo hay intereses muy precisos, muy puntuales construidos desde los sótanos del poder”, señaló Alfaro a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Le pido al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) que le diga a su gente y a su partido (Morena) que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos, justamente, los que han generado todo esto que estamos viviendo”, agregó.

Tales declaraciones recibieron contestación del presidente de México y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes señalaron que son falsas sus acusaciones.