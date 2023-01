Exhibe AMLO quien votó para que Norma Piña fuera la nueva presidenta de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el voto de los ministros en la elección para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes.

Pese a que el voto es secreto, el primer mandatario dio a conocer los nombres de los ministros y la intención de su sufragio, ya que - de acuerdo a su percepción – los medios debieron haber dado a conocer quién votó en la elección que dio como resultado que Norma Piña quedará al frente de La Corte.

“¿Quiénes votaron por quién, se sabe? No, entonces yo se los voy a decir, habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena, entonces por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, votó Loretta, eran dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso, si se trataba de eso, porque yo aquí dije que no era correcto, que el que había estado de director jurídico del SAT, con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de grandes contribuyentes, de director de grandes contribuyentes y luego director del SAT pues cómo, si de por sí la corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros”, indicó.

Detalló que Piña Hernández obtuvo el voto de los ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, además de Alberto Pérez Dayán y la propia Norma Piña..

